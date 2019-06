"Ho fiducia nel fatto che non ci sarà un altro incidente" legato al software di controllo del volo. Lo afferma il CEO di Boeing, Dennis Muilenburg, riferendosi ai due incidenti aerei della Lion Air e dell'Ethiopian Airlines con i velivoli 737 max.

Senza fornire una tabella di marcia o una data per il possibile ritorno in volo del 737, Muilenburg precisa: "Stiamo facendo progressi. Ci prenderemo il tempo necessario per assicurare la massima sicurezza".

