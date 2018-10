Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il costruttore aeronautico americano Boeing chiude il terzo trimestre con conti sopra le attese. L'utile per azione è salito del 36% a 4,07 dollari rispetto ai 2,99 dollari dello stesso periodo del 2017. I ricavi sono aumentati del 4% a 25 miliardi di dollari.

Nell'annunciare i risultati, Boeing ha anche rivisto al rialzo gli obiettivi per l'anno in corso, che dovrebbe chiudersi con un utile per azione di 14,90-15,10 dollari su proventi per 98-100 miliardi di dollari.

I risultati sopra le attese spingono i titoli Boeing in borsa, dove arrivano a guadagnare nelle contrattazioni che precedono l'apertura di Wall Street il 4%.

