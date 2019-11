Il presidente del "Comité Pro Santa Cruz", Luis Fernando Camacho, ha annunciato che i movimenti civici hanno deciso di concedere al presidente boliviano Evo Morales 48 ore per abbandonare il potere.

"Se non lo farà - ha assicurato Camacho parlando ieri sera ad una folla di oppositori - lunedì adotteremo decisioni per spingerlo ad andarsene".

Il quotidiano "Los Tiempos" scrive che, come segnale per provare che non esistono divisioni fra i comitati civici e il Comitato di difesa della democrazia (Conade), al "cabildo" (assemblea popolare) i massimi dirigenti delle due componenti della protesta si sono mostrati insieme respingendo i risultati delle elezioni presidenziali che hanno dato la vittoria a Evo Morales, ed esigere un nuovo voto.

Questo annuncio è stato fatto dopo la lettura di una lettera aperta ai vertici delle Forze armate invitandoli ad unirsi allo sciopero generale in corso da undici giorni.

