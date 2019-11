I senatori e i deputati della Bolivia sono stati convocati oggi per una seduta, alle 16 ora locale (le 21 ora svizzera), per discutere il da farsi, e forse per decidere nuove elezioni, dopo avere ricevuto la lettera di dimissioni del presidente Evo Morales.

La convocazione è stata decisa dalla seconda vice presidente del Senato, l'esponente dell'opposizione Jeanine Anez Chavez, che secondo la legge è colei che deve succedere allo stesso Morales alla presidenza.

Con Morales, infatti, si sono dimessi anche il suo vice, Alvaro Garcia Linera, i presidenti di Senato e Camera e il primo vicepresidente del Senato, Rubén Medinacelli, tutti membri del partito Movimento al Socialismo (Mas) dello stesso Morales.

