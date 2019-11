Il comandante della polizia nazionale della Bolivia, Yuri Calderón, ha negato che sia stato emesso un mandato di arresto contro il presidente Evo Morales.

"La polizia boliviana non può emettere mandati di cattura", ha detto Calderón in un'intervista al canale Unitel. "È un potere del Pubblico Ministero ordinare mandati di arresto, la polizia boliviana li esegue solamente. E voglio far sapere alla popolazione boliviana che non esiste un mandato di arresto contro funzionari statali come Evo Morales e i suoi ministri", ha sottolineato.

Con l'annuncio, Yuri Calderón ha smentito le parole del leader dell'opposizione Luis Fernando Camacho e lo stesso Evo Morales, che poche ore prima aveva dichiarato che era stato emesso un mandato di arresto "illegale" nei suoi confronti, dopo essersi dimesso.

Calderón ha in ogni caso sottolineato di aver ricevuto una comunicazione dal Procuratore Generale dello Stato, Juan Lanchipa Ponce, che richiede alla polizia boliviana l'emissione di istruzioni e ordini necessari per "la ricerca e la cattura dei presunti autori e partecipanti ai crimini elettorali".

"Non abbiamo un ordine specifico contro l'ex presidente e i suoi collaboratori", ha detto l'ufficiale. "L'ordine è stato emesso solo per il presidente dei tribunali dipartimentali e per i membri elettorali dei tribunali dipartimentali".

