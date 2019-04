Un'uscita azzardata di Jair Bolsonaro sull'Olocausto ha provocato una dura reazione dello Yad Vashem, il Museo del Memoriale della Shoah a Gerusalemme.

Il presidente brasiliano, durante un incontro con un gruppo di pastori evangelici a Rio de Janeiro, ha affermato che i crimini dello sterminio nazista degli ebrei "possono essere perdonati, ma non si possono dimenticare".

"Coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a non avere un futuro", ha detto Bolsonaro, aggiungendo che bisogna fare tutto il necessario per evitare che l'Olocausto si ripeta. Ma questa precisazione non è bastata. In una nota ufficiale lo Yad Vashem è stato molto chiaro: "Non siamo d'accordo con il presidente brasiliano. Nessuno è nella posizione di determinare se i crimini dell'Olocausto o i suoi responsabili possano essere perdonati".

