Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, oggi ha ribadito la sua intenzione di nominare suo figlio, il deputato Eduardo Bolsonaro, come ambasciatore negli Stati Uniti, nonostante le critiche ricevute.

"A volte dobbiamo prendere decisioni che non piacciono a tutti, come la possibilità di indicare un figlio all'ambasciata" a Washington, ha detto il capo di Stato parlando al Congresso di Brasilia, durante una cerimonia per l'anniversario del Comando delle operazioni speciali dell'esercito.

Se la nomina di Eduardo Bolsonaro "viene criticata è segno che è la persona giusta", ha aggiunto l'ex capitano dell'esercito.

Intanto, l'Associazione dei diplomatici brasiliani ha divulgato una nota in cui ricorda che nel ministero degli esteri c'è un gran numero di diplomatici "altamente qualificati per assumere qualsiasi ambasciata all'estero".

