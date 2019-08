La tensione fra le due sponde dell'Atlantico non accenna a diminuire.

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha detto che se il suo omologo francese Emmanuel Macron vuole che che si discuta l'assistenza del G7 per combattere la deforestazione in Amazzonia, come ha proposto al vertice di Biarritz, deve ritirare "gli insulti".

Insulti che secondo Bolsonaro gli ha rivolto. Macron viene inoltre invitato a rispettare la sovranità nazionale del Brasile sul suo territorio.

