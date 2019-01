Bolsonaro firma decreto aumento salario minimo

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha firmato un decreto che stabilisce che il salario minimo nel Paese aumenterà da 954 a 998 reais quest'anno (circa 260 franchi). Lo riporta l'agenzia di stampa Agencia Brasil.

Il nuovo valore è già in vigore. Si tratta del primo decreto firmato da Bolsonaro, che è entrato in carica ieri alla guida del Brasile. Il testo è stato pubblicato in un'edizione extra della Gazzetta Ufficiale, firmato da Bolsonaro e dal ministro dell'Economia Paulo Guedes.

Il salario minimo è utilizzato come riferimento per i benefici previdenziali e di sicurezza sociale. La cifra è corretta sull'inflazione dell'anno precedente, misurata dall'Indice nazionale dei prezzi al consumo (Inpc) e dalla variazione del prodotto interno lordo dei due anni precedenti.

La cifra di 998 reais è di otto real inferiore ai 1'006 reais prevista dalla Legge di bilancio del Brasile per il 2019. Bolsonaro ha poi emesso un provvedimento provvisorio che fissa l'organizzazione di base della presidenza e dei ministeri.

In un altro decreto, il governo di Brasilia ha inoltre modificato l'organizzazione delle entità della pubblica amministrazione federale indiretta. Sono stati anche pubblicati i decreti per la nomina dei nuovi ministri.

Neuer Inhalt Horizontal Line