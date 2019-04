Gli Stati Uniti non hanno versato denaro alla Corea del Nord per la liberazione di Otto Warmbier, lo studente detenuto da Pyongyang da gennaio 2016 a giugno 2017 e deceduto in patria. Lo afferma John Bolton, consigliere del presidente Trump per la sicurezza nazionale.

"Assolutamente no", dice Bolton durante un'intervista a Fox News Sunday. "Il presidente ha ottenuto un grande successo con la liberazione di oltre 20 ostaggi in diversi Paesi e non ha pagato per nessuno di loro", dice Bolton, aggiungendo però che nel 2017 l'inviato del Dipartimento di Stato, Joseph Yun, aveva firmato un impegno per versare denaro in cambio della liberazione di Warmbier. "È ciò che mi hanno detto", le parole di Bolton.

