Questo contenuto è stato pubblicato il 13 ottobre 2018 9.27 13 ottobre 2018 - 09:27

Un boato nella notte e sono andati in frantumi alcuni vetri della sede della Lega ad Ala, nel Trentino meridionale. Una delle tappe del tour di oggi del leader del partito Matteo Salvini, per la campagna elettorale per le provinciali in Trentino.

L'episodio è accaduto nella notte e, secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una bomba carta.

