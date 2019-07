Condannati dalla corte di assise di Firenze tre dei quattro anarchici accusati del ferimento dell'artificiere della polizia di Stato Mario Vece, investito dall'esplosione di un ordigno artigianale la notte di Capodanno 2017 a Firenze.

I giudici hanno riqualificato il reato di tentato omicidio in quello di lesioni personali gravissime e inflitto una pena di 9 anni e 6 mesi a Pierloreto Fallanca, 9 anni 10 mesi e 15 giorni a Giovanni Ghezzi e 9 anni a Salvatore Vespertino. I giudici hanno invece assolto per non aver commesso il fatto Nicola Almerigogna.

Le condanne sono state emesse nell'ambito del processo celebratosi nei confronti di 28 esponenti di area anarchica, accusati a vario titolo anche di diversi altri reati, tra cui associazione a delinquere, manifestazione non preavvisata, imbrattamento, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale.

