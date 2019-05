Dopo l'atterraggio di emergenza, a metà aprile a Berlino, di un "Global 5000" dell'aeronautica militare tedesca, Bombardier ha invitato tutti i proprietari di velivoli di quel tipo a effettuare un "test completo" al termine di ogni volo e prima di ogni decollo.

Lo riferisce lo Spiegel in edicola domani, riportando un documento in cui Bombardier invita i piloti a controllare non solo la mobilità generale ma anche la corretta funzionalità di ogni parte dell'aeromobile, a partire dai flaps. Quest'ultima, in particolare, avrebbe determinato i problemi riscontrati a metà aprile a Berlino, quando l'aereo, sui cui il giorno dopo il presidente della Repubblica Frank Walter Steinmeier avrebbe dovuto effettuare un volo di Stato, è riuscito ad atterrare, pur se andando fuori pista, solo grazie alla perizia dei piloti militari.

Lufthansa, riferisce lo Spiegel, ha annunciato una indagine interna in relazione alla manutenzione di tutti gli aeromobili Bombardier di cui dispone.

Neuer Inhalt Horizontal Line