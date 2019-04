La consigliera federale Karin Keller-Sutter (PLR) e l'ambasciatore statunitense Edward T. McMullen hanno preso parte oggi a Sciaffusa alla cerimonia per le almeno 44 vittime delle bombe sganciate "per errore" il primo aprile 1944 da una squadriglia di aerei USA.

Alle 10:58 - l'ora del bombardamento - le campane delle chiese della cittadina che si affaccia sul Reno si sono messe a suonare. Diversi invitati, rappresentati politici, come pure testimoni dell'epoca e famigliari delle vittime, si sono riuniti al "Waldfriedhof", un cimitero nel bosco unico nel suo genere in Svizzera, dove a soli tre giorni dal tragico bombardamento si tennero i funerali.

"Speriamo che ciò che è accaduto 75 anni fa non si ripeta mai più", ha detto la consigliera federale Karin-Keller-Sutter, che affiancata dal municipale di Sciaffusa Raphaël Rohner (PLR) ha depositato una corona di fiori sul luogo della memoria.

Crisi e tensioni in Europa potrebbero improvvisamente colpire anche la Svizzera, ha affermato Keller-Sutter. La neutralità non basta a proteggerci, perché "siamo nel bel mezzo dell'Europa", ha detto la responsabile del dipartimento di giustizia e polizia.

"In pochi secondi la sciagura e la sofferenza si sono abbattute sulla nostra popolazione", ha dichiarato il municipale Raphaël Rohner. "Inchiniamoci per rispetto delle vittime e dei famigliari messi duramente alla prova, con l'augurio che in futuro la pace possa regnare su questo mondo".

L'ambasciatore statunitense Edward T. McMullen ha deposto una seconda corona di fiori sul luogo del memoriale ed ha espresso il suo rammarico per quei tragici eventi. Gli Stati Uniti - ha inoltre ricordato l'ambasciatore - si assunsero immediatamente la responsabilità e avviarono un'indagine sugli eventi di 75 anni fa.

Il governo USA versò in tempi brevi quattro milioni di dollari per la ricostruzione di Sciaffusa e trasferì altri 14 milioni di dollari alla Svizzera per i danni subiti nei bombardamenti della Seconda Guerra mondiale. Quello di Sciaffusa fu in effetti il più grave evento bellico in termini di vittime e di danni, ma non l'unico. Fra il 1939 e il 1945 la Svizzera fu colpita più di 50 volte dai velivoli degli Alleati, con un bilancio complessivo di 84 morti.

