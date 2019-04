Secondo Ethos l'aumento dei bonus per i manager di Credit Suisse non si giustifica sulla base dei risultati conseguiti.

Ethos boccia il rapporto sulle remunerazioni di Credit Suisse: gli aumenti dei bonus non si giustificano sulla base dei risultati conseguiti, sostiene.

Alla prossima assemblea generale la fondazione di investimento ginevrina attenta ai principi dell'etica e del buon governo di impresa voterà contro tutte le proposte in materia.

Ethos raccomanda agli azionisti di respingere i cinque punti all'ordine del giorno il 26 aprile che hanno a che fare con le retribuzioni, si legge in un comunicato diffuso venerdì sera.

La banca vuole versare bonus per 64 milioni di franchi ai 12 membri della direzione, il 56% in più del 2017. Secondo l'istituto l'aumento si giustifica con il fatto che la dirigenza ha concluso con successo il piano di ristrutturazione triennale deciso nel 2015. Inoltre la società ha conseguito nel 2018 il suo primo utile dal 2014.

Per Ethos invece la crescita non è legittima. Innanzitutto alla fine di dicembre la capitalizzazione di borsa dell'impresa ammontava a 27,6 miliardi di franchi, con un calo di quasi il 40% rispetto all'anno precedente e uno dei livelli più bassi dal 2004. Secondo, il rendimento delle azioni del Credit Suisse si è rivelato tra i più bassi tra le principali banche internazionali, sia nel 2018 che nel 2016-2018. Il rendimento dei fondi propri tra il 2016 e il 2018 è stato pari a -40%, mentre il rendimento medio dei fondi propri delle 19 banche prese in considerazione in un gruppo di riferimento è stato pari a -8%.

Terzo, i bonus complessivi del CEO e degli altri membri della direzione sono aumentati in media rispettivamente del 49% e del 58%. Per contro, la retribuzione variabile complessiva di tutti i dipendenti è rimasta stabile a 3,2 miliardi di franchi. Le 1000 persone meglio retribuite ("key risk taker") si spartiscono quasi il 30% dei bonus annuali, mentre rappresentano solo il 2,4% dei dipendenti.

Quarto, la remunerazione del presidente del consiglio d'amministrazione Urs Rohner ammonta a 4,7 milioni ed è quindi quasi il doppio del compenso medio dei presidenti delle 20 società incluse nello Swiss Market Index, l'indice principale della borsa svizzera.

