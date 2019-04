Cosa bisogna considerare quando si pianifica un tour con una e-mountain bike? La risposta a questa domanda e ulteriori suggerimenti sono disponibili nei video "How to E-Mountainbike in Graubünden", prodotti dall'associazione turistica Grigioni Vacanze.

Quasi un terzo dei rampichini venduti in tutta la Svizzera l'anno scorso sono elettrici (31%). Rispetto al 2017 le vendite sono addirittura raddoppiate. "Una ragione sufficiente per i Grigioni, una delle principali regioni alpine meta di tour in mountain bike (MTB), per affrontare il tema in maniera proattiva", spiega l'associazione turistica in una nota odierna.

In questo senso, come parte del progetto cantonale "GraubündenE-MTB", lanciato nel 2017, l'associazione ha realizzato una serie di video e organizzato corsi di guida tecnica gratuiti, iniziative mirate ad una maggiore consapevolezza e sicurezza nella guida delle MTB elettriche.

