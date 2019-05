L'Europa, e le sfide che l'attendono, saranno quest'anno l'argomento di discussione principale allo Swiss Economic Forum (SEF) di Interlaken (BE).

Tra gli ospiti sono attesi politici di spicco come l'ex ministro degli esteri britannico Boris Johnson e l'italiano Matteo Renzi, già presidente del consiglio dei ministri. L''edizione di quest'anno, che prenderà il via domani e durerà due giorni, sarà inaugurata dal presidente della Confederazione Ueli Maurer.

Ma non sarà solo la politica europea ad occupare i partecipanti. Il politologo statunitense Ian Bremmer affronterà questioni geopolitiche, schizzando possibili scenari per il futuro. Sia gli argomenti che i relatori dovrebbero suscitare accesi dibattiti, specie grazie alla presenza di Boris Johnson, un politico dalla lingua tagliente e tra i sostenitori della Brexit, dimessosi un anno fa dal suo incarico ministeriale perché in disaccordo con la premier Theresa May sull'implementazione del distacco dall'Ue.

