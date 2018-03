Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 febbraio 2018 8.47 28 febbraio 2018 - 08:47

Vendite su tutti i listini asiatici, con Tokyo in ribasso dell'1,44%. Pesano i primi commenti al Congresso Usa del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, di fatto 'aggressivi' sul rialzo dei tassi, che già hanno gelato Wall Street nella notte.

E in Asia anche alcuni dati più deboli delle attese in arrivo da Cina (pmi manifatturiero) e Giappone (produzione industriale), dove lo yen si è rafforzato in scia alla riduzione degli acquisti di bond da parte della Banca del Giappone. Hong Kong viaggia nelle ultime battute di seduta in calo dell'1,3%, gli indici di Shanghai e Shenzen dello 0,9%. Seul chiude in calo dell'1,17%, Sydney dello 0,68%.

L'apertura dei mercati europei è attesa in calo con i future a marzo sull'indice paneuropeo Euro Stoxx 50 in calo dello 0,4%.

