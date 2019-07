La Borsa di New York (foto d'archivio).

Chiusura record per Wall Street, le cui contrattazioni sono finite in anticipo prima dell'avvio del lungo weekend del 4 luglio, festa dell'Indipendenza in Usa.

Il Dow Jones mette a segno un primato guadagnando lo 0,67% a 2'6965,86 punti. Record anche per l'indice S&P500 salito dello 0,77% a 2'995,80. In terreno positivo pure il Nasdaq che guadagna lo 0,75% a 8'170,23 punti.

