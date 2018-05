Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 maggio 2018 18.06 28 maggio 2018 - 18:06

La Borsa di Milano ha praticamente azzerato i guadagni accumulati da inizio 2018. Il Ftse Mib ha chiuso la seduta in calo del 2,08% a 21.932 punti sui timori per le incertezze del quadro politico italiano.

Il Ftse All Share, l'indice che rappresenta tutti i titoli del listino milanese, ha ceduto l'1,88%. La Borsa ha bruciato così 12 miliardi di euro, portando a circa 63 miliardi il saldo della capitalizzazione andata in fumo in dieci sedute, da quando lo scorso 15 maggio i mercati hanno iniziato ad entrare in fibrillazione per la situazione politica italiana.

