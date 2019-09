La borsa di New York ieri ha chiuso con il Dow Jones a +0,01%, il Nasdaq a -0,38% e lo S&P500 a-0,28%.

La borsa di New York ieri ha chiuso in modo contrastato con il Dow Jones che ha guadagnato lo 0,01% a 26'838,47 punti e il Nasdaq che ha ceduto lo 0,38% a 8056,70 punti. In territorio negativo l'indice S&P500 che ha perso lo 0,28% a 2970,15 punti.

