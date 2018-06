Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 giugno 2018 22.14 15 giugno 2018 - 22:14

Chiusura in calo per la Borsa di Ney York, ma in leggero recupero rispetto all'apertura di giornata. L'indice Dow Jones ha perso lo 0,34% a 25'089,98 punti, il Nasdaq lo 0,19% a 7746,39 punti e l'indice S&P500 lo 0,11% a 2779,42 punti.

