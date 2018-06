Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 giugno 2018 9.45 20 giugno 2018 - 09:45

Euronext, la società che gestisce le Borse di Parigi, Amsterdam, Lisbona e Bruxelles, segnala che ci sono problemi nella diffusione di molti indici relativi ai listini, tra cui il CAC 40 francese.

"La pubblicazione dei seguenti indici, inclusi BEL 20, CAC 40 e PSI 20 è attualmente interrotta", comunica Euronext in un'allerta pubblicata sul suo sito. "Sul problema sono in corso accertamenti, il trading sui mercati cash e dei derivati non è interessato e si sta svolgendo normalmente. L'ingresso degli ordini - si legge ancora - è consentito e la diffusione dei dati di mercato è corretta".

