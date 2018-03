Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

20 febbraio 2018

La Borsa di Tokyo termina gli scambi col segno meno, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto, in un contesto di scambi ridotti dopo il giorno di pausa a Wall Street, e le festività ancora in corso in Cina, Taiwan e Vietnam.

Il Nikkei cede l'1,06%, a quota 21.913,66, con una perdita di 235 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si mantiene ancora forte sul dollaro, a un livello di 106,80, e sull'euro a 132,30.

