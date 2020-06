La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana ai massimi in 3 mesi in coincidenza del primo giorno ufficiale di riapertura delle attività commerciali in Giappone e nella capitale Tokyo, e le aspettative di una progressiva ripresa dell'economia.

ll Nikkei avanza dello 0,84%, a quota 22.062,39 aggiungendo 184 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta a un valore di 107,10 sul dollaro, e sull'euro a un livello di 118,80

