Chiusura debole per la borsa di New York, con l'indice Dow Jones salito dello 0,02%. Il Nasdaq ha perso lo 0,26% e lo S&P 500 lo 0,15%.

Chiusura debole per la borsa di New York dopo una seduta volatile per le incertezze sulle trattative commerciali fra USA e Cina. Il Dow Jones è salito dello 0,02% a 25'970,65 punti, il Nasdaq ha perso lo 0,26% a 7943,32 punti lo S&P 500 lo 0,15% a 2879,69 punti.

Neuer Inhalt Horizontal Line