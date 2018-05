Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 maggio 2018 22.19 31 maggio 2018 - 22:19

Chiusura in calo per la borsa di New York, trascinata al ribasso soprattutto dai timori per una guerra commerciale dopo i dazi del presidente americano Donald Trump. L'indice Dow Jones ha perso l'1,02% a 24'416,26 punti.

Il tecnologico Nasdaq si è sontratto dello 0,27% a 7442,12 punti e l'indice S&P500 dello 0,69% a 2705,24 punti.

