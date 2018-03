Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2018 22.09 21 febbraio 2018 - 22:09

Alla borsa di New York.

Chiusura in territorio negativo per la borsa di New York. L'indice industriale Dow Jones ha perso lo 0,67% a 24'796,75 punti, il tecnologico Nasdaq lo 0,22% a 7218,23 punti e il più ampio S&P 500 lo 0,55% a 2701,44 punti.

Al termine delle contrattazioni di Wall Street il dollaro era scambiati a 107,60 yen, 0,9380 franchi svizzeri e 0,7179 sterline; l'euro a 1,2297 dollari.

