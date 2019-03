La borsa svizzera accentua il movimento al ribasso: alle 15.00 l'indice dei valori guida SMI segnava 9361,32 punti, in flessione dello 0,98% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,94% a 11'104,89 punti.

Fra gli investitori si sta facendo strada il pessimismo, complici gli ultimi deludenti dati congiunturali europei, che seguono tutta una serie di indicatori pure deboli, a partire da quelli cinesi.

I timori sulla tenuta dell'economia globale stanno mettendo sotto pressione in Svizzera i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-2,77%), Adecco (-2,58%) e Swatch (-2,35%). In difficoltà sono pure i bancari UBS (-2,14%) e Credit Suisse (-2,12%), mentre si difende meglio un titolo spiccatamente difensivo come Swisscom (+0,04%). Non riescono a sostenere il listino i pesi massimi Nestlé (-0,84%), Novartis (-0,32%) e Roche (-0,61%).

