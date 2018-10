Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 ottobre 2018 11.18 05 ottobre 2018 - 11:18

La Borsa svizzera amplia le perdite nell'ultima seduta della settimana: alle 11.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9'065,89 punti, in flessione dello 0,35% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,56% a 10'719,09 punti.

Sulle piazze si annuncia prudenza da parte degli investitori che sono in attesa della pubblicazione del rapporto di settembre sull'impiego e i salari negli Stati Uniti. Questi dati saranno ancora più importanti nel contesto attuale di un aumento dei rendimenti sui titoli di stato decennali Usa, ai massimi dal maggio 2011.

Tra i principali perdenti figurano di nuovo le banche, dopo che ieri la prospettiva di un aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti aveva dato loro un po' di sollievo. Secondo gli investitori, si tratta di una reazione alle più recenti notizie provenienti dall'Italia: le stime di crescita contenute nel Documento di programmazione economica finanziaria (Def) sono decisamente più ottimistiche di quello che è il consensus tra gli economisti. Altre voci ritengono piuttosto che i titoli finanziari siano ancora molto apprezzati e l'attuale debolezza sia piuttosto un risultato di prese di beneficio.

Sul listino di Zurigo, Julius Baer risulta in flessione del 2,72%, seguita Credit Suisse che segna un -1,08% e UBS in calo dello 0,91%. Fanno un po' meglio i titoli assicurativi Swiss Life (-0,83%), Swiss Re (-0,26%) e Zurich (in parità).

Di segno più vi sono solo Sika (+0,94%), Swisscom (+0,46%), Geberit (+0,11%), Roche (+0,27%) e Novartis (+0,12%), quest'ultimi in controtendenza rispetto al terzo peso massimo difensivo Nestlé (-0,56%).

Nel mercato allargato, il fabbricante grigionese di polimeri e specialità chimiche Ems-Chemie perde l'1,31%, dopo aver comunicato oggi di aver realizzato nei primi nove mesi del 2018 un fatturato di 1,77 miliardi di franchi, con un incremento del 10,8% rispetto a un anno fa.

