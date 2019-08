Andamento altalenante della Borsa svizzera: dopo aver trascorso la maggior parte della mattinata in negativo ha poi registrato due passaggi, ma solo temporanei, in territorio positivo.

Verso le 15.30 l'indice dei valori guida SMI perdeva lo 0,21% a 9'724,91 punti e quello allargato SPI lo 0,25% a 11'839,08 punti.

Gli investitori sono stati in qualche modo rassicurati dai segnali di distensione dei rapporti tra Usa e Cina riguardo al conflitto commerciale e dalle aperture sui dazi mostrate da Pechino: sviluppi che hanno attenuato le profonde inquietudini suscitate venerdì dall'annuncio di nuovi dazi doganali per i prodotti americani in Cina. A destare preoccupazione vi sono anche le condizioni dell'economia tedesca, dopo che stamane si è registrato un calo dell'indice della fiducia delle imprese.

Sul fronte interno la giornata è scarna di impulsi. Tra i pesi massimi difensivi solo Nestlé è in rialzo (+0,26%). Roche cede lo 0,31%, mentre più pesanti appaiono le perdite di Novartis (-1,23%), fanalino di coda delle blue chip.

Non brillano neppure i titoli del lusso con Swatch in calo dello 0,45% e Richemont dello 0,29%.

Contrastati risultano i titoli bancari, con UBS che si contrae dello 0,05% e Credit Suisse - che ha comunicato oggi un nuovo assetto organizzativo alle sue attività svizzere - in rialzo dello 0,16%.

Nel settore assicurativo - dove tutti i titoli sono in positivo - Swiss Life registra un +0,51%, distanziandosi da Swiss Re e Zurich che salgono rispettivamente dello +0,08% e dello 0,17%.

Tra i titoli più sensibili alla congiuntura solo Sika è in flessione (-0,25%). ABB cresce dello 0,06%, Adecco dello 0,08% e LafargeHolcim dello 0,57%. Geberit è da parte sua invariato.

