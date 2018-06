Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 giugno 2018 9.24 05 giugno 2018 - 09:24

Avvio al ribasso oggi per la Borsa svizzera: verso le 9:15 l'indice dei valori guida SMI perdeva lo 0,35% a 8'603,85 punti e quello allargato SPI lo 0,27% a 10'332,22 punti.

Nella mattinata sono attesi alcuni dati macroeconomici come le cifre del commercio al dettaglio in aprile nella zona euro e l'indice d'attività nel settore dei servizi negli Stati Uniti nel mese di maggio.

Tutte in calo hanno aperto anche le principali piazze europee: a Milano l'indice Ftse Mib scendeva dello 0,2% a 21'970 punti, a Parigi il Cac 40 cedeva lo 0,15% a 5'464,88 punti, a Londra il FTSE 100 si contraeva dello 0,34% a 7'715,23 punti e a Francoforte il DAX perdeva lo 0,04% a 12'766,16 punti.

La Borsa di Tokyo ha terminato le contrattazione col segno più, sostenuta dal record del listino tecnologico del Nasdaq in Usa, mentre si attenuano i timori di ulteriori ripercussioni commerciali tra i principali paesi in vista del G7 in Canada.

Chiusura in territorio positivo ieri per Wall Street. Il Dow Jones è salito dello 0,72% a 24'813,69 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,69% a 7'606,46 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,45% a 2'746,88 punti.

