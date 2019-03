Apertura in calo oggi per la Borsa Svizzera. Nelle prime fasi delle contrattazioni l'indice SMI dei titoli guida perdeva lo 0,40% a 9'287,71 punti, quello allargato SPI lo 0,62% a 10'998,47.

Nella notte appena trascorsa i mercati asiatici sono crollati per timore che Usa e Cina non siano così vicini a un accordo commerciale.

Vi è anche forte preoccupazione per l'economia globale, a causa del rallentamento della Cina che ha rivisto al ribasso le stime 2019, e per la revisione della Bce sulle attese per la crescita nell'Eurozona. A Tokyo il Nikkei ha perso il 2,01%. Crolla la Cina: Shanghai -4,4% e Shenzhen -3,79%.

Ieri sera chiusura in territorio negativo pure per Wall Street. Il Dow Jones ha perso lo 0,79% a 25'470,96 punti, il Nasdaq ha ceduto l'1,13% a 7421,46 punti mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno lo 0,81% a 2748,92 punti.

Tutti negativi in apertura i principali mercati europei: il CAC 40 di Parigi perde lo 0,64% a 5'233,97 punti, il FTSE-100 di Londra lo 0,63% a 7'112,65, il DAX di Francoforte lo 0,76% a 11'429,77 e il Ftse Mib di Milano lo 0,65% a 20'563.

Neuer Inhalt Horizontal Line