Inizio in calo nella nuova settimana per la Borsa svizzera. In apertura l'indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,74% a 9'731,57 punti, quello allargato SPI lo 0,81% a 11'840,55.

In Asia, la Borsa di Tokyo ha terminato la seduta in sostenuto calo, con il Nikkei che è sceso ai minimi degli ultimi due mesi (-1,74% a 20'720,29, con una perdita di 366 punti).

Venerdì Wall Street aveva chiuso in flessione, influenzata in particolare dai nuovi dazi evocati dal presidente statunitense Donald Trump alla Cina. Il Dow Jones aveva perso lo 0,37% a 26'485,28 punti, il Nasdaq l'1,32% a 8'004,07 punti e lo S&P 500 0,73% a 2'932,07 punti.

Fra i principali mercati europei, in apertura il Ftse Mib di Milano perdeva lo 0,79%, il CAC 40 di Parigi l'1,17%, il DAX di Francoforte lo 0,72% e il FTSE 100 di Londra lo 0,93%.

