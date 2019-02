Apertura in flessione oggi per la Borsa svizzera, con l'indice SMI dei titoli guida che dopo i primi scambi cede lo 0,14% a 9'130,32 punti, mentre l'indice complessivo SPI scende dello 0,11% a quota 10'693,70.

Avvio di seduta cauto anche per Parigi (Cac 40 segna -0,01% a 5'062 punti) e Francoforte (Dax -0,39% a 11'046 punti), così come a Londra (Ftse 100 -0,1% a 7'191 punti) e Milano (Ftse Mib -0,07% a 19'791 punti).

Sui mercati tornano i timori sui negoziati commerciali tra Usa e Cina nonostante l'apertura del presidente americano Donald Trump che si è detto pronto a rinviare di due mesi l'introduzione dei dazi.

Le Borse asiatiche hanno archiviato in calo l'ultima seduta della settimana. I listini asiatici hanno risentito anche del dato negativo sulle vendite al dettaglio Usa, mai così basse in 10 anni. In forte calo Tokyo (-1,13%) con la divisa nipponica che scambia a un valore di 110,30 sul dollaro, e sulla moneta unica a 124,50. A contrattazioni ancora in corso sono in rosso Hong Kong (-1,8%), Shanghai (-1,3%), Shenzhen (-0,6%), Mumbai (-0,8%) e Seul (-1,3%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sulla Bilancia commerciale di Italia ed Eurozona e le vendite al dettaglio del Regno Unito. Dagli Stati Uniti attesi gli indici sull'Empire State Manufacturing; prezzi importazioni; produzione industriale e fiducia dei consumatori.

Chiusura in altalena ieri sera per la Borsa di Wall Street. Il Dow Jones ha perso lo 0,41% a 25'438,85 punti, il Nasdaq è salito dello 0,09% a 7'426,95 punti mentre lo S&P 500 ha ceduto lo 0,27% a 2'745,68 punti.

