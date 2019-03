Apertura in positivo quest'oggi per la borsa svizzera: attorno alle 09:15 l'indice principale SMI avanza dello 0,39% a 9425,20 punti, quello allargato SPI dello 0,38% a 11'006,45 punti.

Tra gli operatori serpeggia dunque un timido ottimismo, nonostante le consuete inquietudini legate al conflitto commerciale tra Usa e Cina e la deludente conclusione del vertice vietnamita tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un.

Una possibile svolta nella vertenza tra Washington e Pechino ha però permesso alle borse asiatiche di chiudere la seduta con un balzo in avanti. In rialzo anche le altre principali piazze europee in apertura. A Parigi il CAC 40 guadagna lo 0,51% a 5267,14 punti, a Londra il FTSE-100 lo 0,47% a 7107,64 punti, a Francoforte il Dax lo 0,60% a 11'584,24 punti e a Milano l'indice Ftse Mib lo 0,67% a 20'798 punti.

Chiusura invece negativa ieri sera per Wall Street: il Dow Jones ha perso lo 0,27% a 25'915,12 punti, il Nasdaq lo 0,29% a 7532,53 punti e l'S&P 500 lo 0,28% a 2784,58 punti.

