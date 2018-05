Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

28 maggio 2018

Apertura in rialzo oggi per la Borsa svizzera. Verso le 9.30 l'indice dei valori guida SMI guadagnava lo 0,57% a 8'809,14 punti e quello allargato SPI lo 0,52% a 10'534,96 punti.

Avvio in positivo anche per le principali piazze europee: all'indomani della decisione del premier italiano incaricato Giuseppe Conte di rimettere il mandato a fronte della decisione del Colle di non sottoscrivere la proposta dell'economista Paolo Savona a ministro dell'economia, il Ftse Mib segna un +1,79% a 22'795 punti, a Parigi il Cac 40 cresce dello 0,42% a 5'565,66 punti e a Francoforte il DAX sale dello 0,61% a 13'016,55 punti.

Chiuse per festività oggi le piazze finanziarie di Londra e New York. Nella capitale britannica si celebra la festa di primavera, mentre Wall Street è ferma per il Memorial Day.

