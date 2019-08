La Borsa svizzera ha avviato le contrattazioni in rialzo, con l'indice SMI dei principali titoli che dopo i primi scambi segna una progressione dello 0,40% a 9.877,64 punti, mentre l'indice complessivo SPI sale dello 0,41% a quota 12.028,87 punti.

Sul fronte macroeconomico, nel corso della giornata sono previsti gli indici su inflazione e disoccupazione dell'eurozona e di Germania, Francia e Italia, mentre dagli Stati Uniti giungeranno i dati su inflazione, consumi e fiducia dei consumatori.

In Europa, aprono piatte Milano (+0,01%) e Parigi (+0,03%), mentre salgono Francoforte (+0,40%) e Londra (+0,30%).

La Borsa di Tokyo ha terminato la seduta in positivo (+1,19%), accogliendo favorevolmente le indicazioni del ministero del commercio cinese che ha annunciato di non voler inasprire il confronto con gli Stati Uniti sul fronte delle trattative per il commercio internazionale.

Chiusura in territorio positivo, ieri sera, anche per Wall Street. Il Dow Jones è salito dell'1,25% a 26'362,25 punti, il Nasdaq è dell'1,48% a 7973,39 punti, mentre lo S&P 500 dell'1,27% a 2924,58 punti.

