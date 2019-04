Apertura in ribasso oggi per la Borsa svizzera: alle 09:05 circa l'indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,22% a 9'464,26 punti, quello allargato SPI lo 0,21% a 11'377,19.

In Asia la Borsa di Tokyo ha terminato la prima seduta della settimana ai massimi in 4 mesi, dopo i dati incoraggianti sul commercio in Cina, e le aspettative di un'accelerazione della crescita a livello globale. Il Nikkei è avanzato dell'1,37% a quota 22.169,11 con un guadagno di 298 punti.

Venerdì Wall Street aveva chiuso in territorio positivo: il Dow Jones era salito dell'1,03% a 26'412,76 punti, il Nasdaq era avanzato dello 0,46% a 7984,16 punti mentre lo S&P 500 aveva messo a segno un progresso dello 0,66% a 2907,48 punti.

Stabili in apertura le principali piazze europee, con il CAC 40 di Parigi che fa segnate un -0,02%, il FTSE-100 di Londra un +0,01% e il DAX di Francoforte un +0,09%. Un po' meglio Milano, con il Ftse mib che fa segnare un rialzo dello 0,23%.

