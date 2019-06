Apertura in ribasso stamane per la Borsa svizzera. Poco dopo le 9.15 l'indice dei titoli guida SMI segnava una flessione dello 0,48% a 9851,77 punti, mentre il listino allargato SPI perdeva lo 0,45% a quota 11'902,99.

Sui mercati regna l'incertezza nell'attesa del G20 di Osaka (Giappone), a margine del quale si incontreranno il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping per discutere di dazi. In Europa pesa il calo oltre le stime della fiducia dei consumatori in Germania, mentre si attende un lieve rialzo in Francia, alla vigilia dell'analogo dato italiano e dell'Ue. Dagli Usa sono in arrivo invece le richieste di mutui, insieme agli ordini di beni durevoli, alla bilancia commerciale e alle scorte al dettaglio e all'ingrosso.

Queste le aperture dei principali mercati europei: a Londra l'indice FTSE-100 perde 0,11% a 7'413,97 punti, a Francoforte il DAX lascia sul terreno lo 0,14% a 12'219,52 punti, a Parigi il CAC 40 arretra dello 0,18% a 5'504,67 punti, e a Milano l'FTSE-MIB cede lo 0,22% a 21'083 punti.

La Borsa di Tokyo ha terminato la seduta in calo: il Nikkei ha ceduto lo 0,51% a quota 21'086,59, perdendo 107 punti.

Chiusura in territorio negativo ieri sera anche per Wall Street. Il Dow Jones ha perso lo 0,67% a 26.548,22 punti, il Nasdaq ha ceduto l'1,51% a 7.884,72 punti mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno lo 0,95% a 2.917,45 punti.

