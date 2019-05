Apertura in lieve rialzo questa mattina per la Borsa svizzera. L'indice dei titoli guida SMI ha iniziato la seduta con un +0,10% a 9'779,62 punti, quello allargato SPI con un +0,04% a 11'739,33.

Le Borse asiatiche hanno fatto registrare andamenti contrastati all'indomani della decisione della Fed di non variare i tassi di interesse, raffreddando le speranze per un taglio imminente. Tokyo è rimasta chiusa per festività.

Oggi gli occhi degli investitori sono puntati su alcuni dati macroeconomici come l'indice Pmi (Purchasing managers index) del manifatturiero europeo, la decisione sui tassi di interesse della Bank of England (Boe) e i risultati degli ordinativi della fabbriche Usa.

Apertura contrastata sulle principali piazze europee, con il CAC40 di Parigi che fa segnare un +0,33%, il FTSE-100 di Londra un -0,52%, il Ftse Mib un -0,21% e il Dax di Francoforte un -0,04%.

