Questo contenuto è stato pubblicato il 1 giugno 2018 9.11 01 giugno 2018 - 09:11

Apertura positiva questa mattina per la Borsa svizzera: nelle prime battute l'indice dei titoli guida guadagnava l'1,16% a 8'554,96 punti, quello allargato SPI lo 0,89% a 10'254,86.

Chiusura in calo ieri sera per la borsa di New York, trascinata al ribasso soprattutto dai timori per una guerra commerciale dopo le decisioni sui dazi del presidente americano Donald Trump. Il Dow Jones ha perso l'1,02% a 24'416,26 punti, il Nasdaq lo 0,27% a 7442,12 punti e l'indice S&P500 lo 0,69% a 2705,24 punti.

In scia alla chiusura negativa di Wall Street, con gli stessi timori, Tokyo ha lasciato sul terreno lo 0,14%.

Buona l'apertura delle principali piazze europee, con Milano in forte rialzo (+2%) nel giorno in cui giurerà il governo di Giuseppe Conte, voluto da Lega e Movimento Cinque Stelle. Parigi sale dello 0,78%, Londra dello 0,64% e Francoforte dello 0,58%.

