Questo contenuto è stato pubblicato il 9 luglio 2018 9.15 09 luglio 2018 - 09:15

Apertura positiva oggi per la Borsa svizzera: alle 9.05 l'indice SMI dei principali titoli è in rialzo dello 0.40% a quota 8'731.97. Andamento analogo per il listino completo SPI, che cresce dello 0.38% a 10'456.45 punti.

Sulle altre principali piazze europee, a Francoforte il Dax è in progressione dello 0.36% a 12'541.74, a Parigi il CAC 40 sale dello 0.50% a 5'403.04, a Londra il FTSE-100 cresce dello 0.37% a 7'645.57 e a Milano il FTSE Mib segna un +0.05% a quota 21'925.50.

In precedenza la Borsa di Tokyo aveva chiuso la seduta in netto rialzo, con il Nikkei che è avanzato dell'1,21% a quota 22'052.18.

