Apertura positiva oggi per la Borsa svizzera. Alle 09:05 circa l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,39% a 9'520,36 punti, quello allargato SPI lo 0,31% a 11'267,50.

In Asia la Borsa di Tokyo ha terminato gli scambi poco variata, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto in attesa di maggiori indicazioni dalla riunione della Federal Reserve Usa, il cui inizio è previsto oggi.

L'indice di riferimento Nikkei arresta la progressione delle ultime sedute, facendo segnare una variazione appena negativa dello 0,08% a quota 21'566,85.

Ieri sera Wall Street ha chiuso in rialzo con il Dow Jones che è salito dello 0,25% a 25'914,30 punti, il Nasdaq dello 0,34% a 7'714,48 punti e l'indice S&P500 dello 0,37% a 2'833,00 punti.

Contrastate in apertura le principali piazze europee, con il CAC 40 di Parigi in calo dello 0,12%, il FTSE-100 di Londra stabile (+0,01%), il DAX di Francoforte in crescita dello 0,13% e il Ftse Mib di Milano in incremento dello 0,19%.

