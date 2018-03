Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2018 9.16 15 marzo 2018 - 09:16

Apertura debole per la borsa svizzera: alle 09.15 l'indice dei valori guida SMI segnava 8'854.54 punti, in flessione dello 0,17% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,37% a 10'323.23 punti.

Il mercato è influenzato dalla chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,99% a 24.759,12 punti, Nasdaq 0,19% a 7.496,81 punti). Volatilità e incertezza caratterizzano invece le Borse asiatiche che, dopo essere scese molto in scia a Wall Street, hanno recuperato sul finale. Tokyo, dopo un avvio pesante anche per l'impatto dello scandalo finanziario che ha coinvolto il premier Abe, ha chiuso in rialzo dello 0,12%.

Sul fronte interno, dove si prospetta un'altra giornata debole, si attendono impulsi dalla pubblicazione dei bilanci annuali di numerose aziende, tra cui Dufry e Vifor.

L'avvio di seduta è stato più dinamico sulle altre piazze europee. Nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax +0,38% a 12.284,14 punti), Londra (Ftse 100 +0,16% a 7.144,23 punti), Parigi (Cac 40 +0,36% a 5.252,22 punti) e Milano (Ftse Mib +0,4% a 22.542 punti).

