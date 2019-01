La borsa svizzera apre in negativo la prima seduta settimanale. Alle 09:10 l'indice principale SMI retrocede dello 0,64% a 8771.30 punti, quello allargato SPI dello 0,55% a 10'236.67 punti.

In calo appaiono anche le principali piazze europee. A Milano l'indice Ftse Mib avvia gli scambi con una perdita dello 0,65% a 19'163 punti, a Parigi il CAC 40 lascia sul terreno lo 0,86% a 4740.31 punti, a Francoforte il Dax cede lo 0,61% a 10'820.85 punti e a Londra l'FTSE-100 arretra dello 0,54% a 6880.78 punti.

Borse orientali a ranghi ridotti per la chiusura di Tokyo in occasione della Giornata degli Adulti, festività che celebra chi ha raggiunto i vent'anni di età. Segno meno per Shanghai (-0,71%), dopo dati cinesi deludenti in dicembre su importazioni ed esportazioni per effetto della guerra dei dazi, e per Seul (-0,53%).

Attesa oggi la produzione industriale di novembre nell'Eurozona, mentre dagli Usa non sono previsti dati macroeconomici. Domani invece occhi puntati sul voto del parlamento britannico sulla Brexit.

