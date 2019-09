Apertura in calo per la Borsa svizzera, dopo la progressione di ieri: verso le 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 9886,32 punti, in perdita dello 0,39%, mentre il listino globale SPI scendeva dello 0,10% a 12'049,32 punti.

Le altre piazze europee sono caute in attesa della riapertura di Wall Street. La Borsa di Londra, nel giorno della riapertura del Parlamento britannico per votare il disegno di legge che impedisce una Brexit senza accordo, segna un rialzo dello 0,08% a 7287 punti. A Parigi il Cac 40 è sceso dello 0,16% a 5484,36 punti e a Milano l'indice Ftse Mib segna -0,09% a 21'431 punti. Più debole Francoforte: il Dax cede lo 0,27% a 11'921 punti.

