Apertura leggermente positiva per la borsa svizzera, con l'indice dei valori guida SMI che dopo i primi scambi segna una progressione dello 0,04% a 9.344,97 punti, mentre il listino globale SPI guadagna lo 0,09% a quota 11.069,27.

Avvio di seduta in rialzo anche a Milano (Il Ftse Mib segna +0,43% a 20.726 punti), Francoforte (Dax +0,44% a 11.593 punti) e Parigi (CAC 40 +0,47% a 5.290,94 punti). Leggermente negativa invece Londra (Ftse 100 -0,03% a 7.128,24 punti).

Stamane la Borsa di Tokyo ha terminato la seduta in sostenuto rialzo, in scia alla ripresa degli indici azionari statunitensi e i segnali incoraggianti che arrivano dalle trattative a Bruxelles per un processo meno drastico della Brexit tra Ue e Gran Bretagna. Il Nikkei è avanzato dell'1,79% a quota 21.503,69, con un guadagno di 378 punti.

Chiusura in territorio positivo anche per Wall Street, con la volata di Apple che ha bilanciato il calo di Boeing. Il Dow Jones è salito dello 0,79% a 25'650,88 punti, il Nasdaq è avanzato del 2,02% a 7558,06 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dell'1,25% a 2783,27 punti.

