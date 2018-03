Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 marzo 2018 9.21 16 marzo 2018 - 09:21

Apertura in leggero calo per la Borsa svizzera: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 8'869,96 punti, in flessione dello 0,10% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,08% a 10'346,66 punti.

Wall Street ha ieri terminato contrastata: il Dow Jones è salito dello 0,47% a 24'873,66 punti, mentre il Nasdaq ha perso lo 0,20% a 7481,74 punti. I mercati asiatici hanno chiuso la settimana con una seduta incerta. Tokyo ha concluso in calo dello 0,5% anche per il rialzo dello yen che frena le esportazioni.

Per le borse del Vecchio continente l'avvio dell'ultima seduta della settimana è senza direzione precisa: Londra e Parigi hanno iniziato gli scambi in calo dello 0,1%, mentre Francoforte aprirà in ritardo di mezz'ora per "problemi tecnici". Avvio positivo invece per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,29%.

