Apertura in lieve ribasso per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 10'008,52 punti, in flessione dello 0,24% rispetto a ieri.

Gli investitori si orientano alla prudenza e guardano con attenzione agli sviluppi della Brexit: oggi è in programma il vertice europeo, ma una soluzione non sembra in vista. In primo piano rimangono anche le tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina. In giornata saranno pubblicati anche alcuni dati macroeconomici americani.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su Nestlé (-0,21%), che ha informato sulla crescita del fatturato nei primi nove mesi. Il titolo più ispirato è Roche (+0,25%). Maggior movimento è in atto nel mercato allargato.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio